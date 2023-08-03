Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ağustos 2023 16:12
Batıdan batıya tayinde eski görev yerine dönme

Selam arkadaşlar ben polis eşi öğretmenim.. Batıdan batıya tayin istemeyi düşünüyoruz.. Ankara'dan Manisa'ya tayin istemeyi düşünüyoruz ama Manisa'da görev yaptık.. Tekrar Manisa'ya tayin isteyebilir miyiz?


&YuSuF&
Memur
03 Ağustos 2023 16:23
Görev yaptığın yere tekrardan gidebiliyorsunuz ama Ankara'nın görev süresini doldurmanız gerekli daire red edebilir tabi tanıdık varsa her tayin olur
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