TUİK'in temmuz ayı akaryakıt artış oranı %29.04 olarak hesaplamış. Bu gerçek mi?

TÜİK hesaplaması o şekilde değil. Benzin 31 temmuzda 36 tl 30 haziranda 24 tl yazmışsınız %50 lik bir artış var görünüyor ancak TÜİK ortalama fiyat alıyor. Örneğin 30 haziranda 24 tl olan benzin 10 temmuzda zam gelip 27 tl olmuş 20 temmuzda zam gelip 33 tl olmuş 28 temmuzda zam gelip 36 tl olmuş olsun. TÜİK de fiyatları 6-16-26 temmuzda alıyor olsun.

TÜİK 6 temmuzda fiyatın 24 tl, 16 temmuzda fiyatın 27 tl, 26 temmuzda fiyatın 33 tl olduğunu görür üçünü toplayıp 3 e bölünce ortalama temmuz fiyatını 28 tl bulur yani temmuz ayı benzine %50 değil %16,66 zam geldiğini hesaplar. Zammın bir kısmı Ağustos ayına ötelenmiş oldu.