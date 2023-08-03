Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 16:33
TUİK'in temmuz ayı akaryakıt artış oranı %29.04 olarak hesaplamış. Bu gerçek mi?

30 haziran 2023 tarihinde akaryakıt fiyatlarına baktığımda İstanbul Motorin fiyatı: 23,87 TL Benzin fiyatı ise İstanbul 24,08 TL

31 Temmuz 2023 tarihli akaryakıt fiyatına baktığımızda İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. İstanbul Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL

Akaryakıt fiyat değişim oranı benzinde %50 motorinde %45-50 arası. TUİK ise artışı %29.04 bulmuş. Hesap verileri mi yanlış yoksa akaryakıt fiyatımı yanlış?


keriminho86
Şef
03 Ağustos 2023 16:39

Vergi zammını eklememişlerdir :)


babos23
Aday Memur
03 Ağustos 2023 16:47

Ayda 4 kez fiyat alınıp ortalaması alınır. Bu nedenle kalan yüzde 15-20 Ağustos enflasyonuna yansıya


babos23
Aday Memur
03 Ağustos 2023 16:53

*yansıyacak* yazmıştım hatalı olmuş. Yani piyasa fiyatları sürekli alınır daha sonra ortalama fiyatlar çıkarılır. Bu tuikin işidir detayları daha fazla inmeye gerek yok. Mantıklı açıklaması var yani merak etmeyin.

babos23, 2 saat önce

Ayda 4 kez fiyat alınıp ortalaması alınır. Bu nedenle kalan yüzde 15-20 Ağustos enflasyonuna yansıya


volkanv38
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 17:07

TÜİK hesaplaması o şekilde değil. Benzin 31 temmuzda 36 tl 30 haziranda 24 tl yazmışsınız %50 lik bir artış var görünüyor ancak TÜİK ortalama fiyat alıyor. Örneğin 30 haziranda 24 tl olan benzin 10 temmuzda zam gelip 27 tl olmuş 20 temmuzda zam gelip 33 tl olmuş 28 temmuzda zam gelip 36 tl olmuş olsun. TÜİK de fiyatları 6-16-26 temmuzda alıyor olsun.

TÜİK 6 temmuzda fiyatın 24 tl, 16 temmuzda fiyatın 27 tl, 26 temmuzda fiyatın 33 tl olduğunu görür üçünü toplayıp 3 e bölünce ortalama temmuz fiyatını 28 tl bulur yani temmuz ayı benzine %50 değil %16,66 zam geldiğini hesaplar. Zammın bir kısmı Ağustos ayına ötelenmiş oldu.

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