Geçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...

Kardeş benim sigaram yok alkolüm yok gece hayatım yok en son ne zaman dışarıda yemek yedin dersen ramazan ayında iftar buluşmasında yemiştim arkadaşlarımla. Hanımımla dışarıda yemek yemeli 8 ay oldu belki daha fazla. Evim kira. En son takım elbiseyi dügünüm de almıştım hala onu giyiyorum. Gömleklerimin ya kolunda yada yakasında defolar var ama mecburen giyiyorum. Tatil desen ilk evlendiğimde gittim sonra bidaha gidemedim. Bu sene hiç piknige vs gidemedim. Mangal masrafını karşılayamadıgımdan dolayı. Bu söylediklerimde zerre kadar yalan yok rabbim biliyor herşeyi. 10 bin küsür borcum var biraz biraz ödemeye çalışıyorum. 4 senedir öyle monoton öyle düz yaşıyorumki anlatamam. Geçinebiliyor musun diye sorarsan hamd olsun çalışıyoruz işte ne yapalım.

Kardeş benim sigaram yok alkolüm yok gece hayatım yok en son ne zaman dışarıda yemek yedin dersen ramazan ayında iftar buluşmasında yemiştim arkadaşlarımla. Hanımımla dışarıda yemek yemeli 8 ay oldu belki daha fazla. Evim kira. En son takım elbiseyi dügünüm de almıştım hala onu giyiyorum. Gömleklerimin ya kolunda yada yakasında defolar var ama mecburen giyiyorum. Tatil desen ilk evlendiğimde gittim sonra bidaha gidemedim. Bu sene hiç piknige vs gidemedim. Mangal masrafını karşılayamadıgımdan dolayı. Bu söylediklerimde zerre kadar yalan yok rabbim biliyor herşeyi. 10 bin küsür borcum var biraz biraz ödemeye çalışıyorum. 4 senedir öyle monoton öyle düz yaşıyorumki anlatamam. Geçinebiliyor musun diye sorarsan hamd olsun çalışıyoruz işte ne yapalım.