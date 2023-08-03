Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 17:01
Geçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...

Sevgili arkadaşlar, geçinebilen var mı aranızda? Gerçekten merak ettiğimden soruyorum. Evliyim ve eşim şu anda çalışmıyor. Ekstra hiçbir aktivite yapmıyoruz. Sadece yemek-içmek, adliyeye gidip gelirkenki yol parası (günlük 50 tl), çok nadir (ayda 2-3 kez) bi kafeye gitmek ve yaz ayları olduğu için 4 haftada bir düğün (Kışın doğalgaza giden para kadar hediye vs. gidiyor yaz aylarında). Bunun dışında sağlıklı besleniyorum bile diyemem, adliyede tost, ekmek arası bir şeyler yiyorum çok masraf olmasın diye. Göreve başlayalı bir yıl oldu, (başlarken de alamamıştım.) bir takım elbise bile alamıyorum. Ta okul zamanımdan kalan 1 ve kız istemeye giderken aldığım 1 takım olmak üzere; 2 takım elbisem var. Ve buna rağmen şu an kartım eksi 21.000'de. Ay başında maaş yattığında bir de 7.000 tl kredi ödemem gelecek. (Aile desteğiyle bir ev almıştık şimdi kredi tutarı kira gibi oldu. Yani kredi dışında kira giderim yok.) Ne yapacağız böyle inanın bilmiyorum. Bir firi olan, geçinebilen varsa yönlendirsin biz de o şekilde geçinmeye çalışalım. (Bu arada bu duruma bile şükredilorum. Allah iş bulamayana ya da tek asgari ücretle aile geçindirmeye çalışana yardım etsin. Tabi bize de.)


hancer_06
Şube Müdürü
03 Ağustos 2023 17:24
Kardeş benim sigaram yok alkolüm yok gece hayatım yok en son ne zaman dışarıda yemek yedin dersen ramazan ayında iftar buluşmasında yemiştim arkadaşlarımla. Hanımımla dışarıda yemek yemeli 8 ay oldu belki daha fazla. Evim kira. En son takım elbiseyi dügünüm de almıştım hala onu giyiyorum. Gömleklerimin ya kolunda yada yakasında defolar var ama mecburen giyiyorum. Tatil desen ilk evlendiğimde gittim sonra bidaha gidemedim. Bu sene hiç piknige vs gidemedim. Mangal masrafını karşılayamadıgımdan dolayı. Bu söylediklerimde zerre kadar yalan yok rabbim biliyor herşeyi. 10 bin küsür borcum var biraz biraz ödemeye çalışıyorum. 4 senedir öyle monoton öyle düz yaşıyorumki anlatamam. Geçinebiliyor musun diye sorarsan hamd olsun çalışıyoruz işte ne yapalım.

asadaf1993
Aday Memur
03 Ağustos 2023 17:49
Kolaylıklar dilerim ne diyeyim. Etrafımda dogru düzgün gecinebilen yok. Sonumuz hayrolsun. Gecinebiliyorum diyenler de formülü bizle paylaşırsa sevinirim.
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