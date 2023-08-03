Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 17:06
2023 MEB Personel İl Dışı Atama
Arkadaşlar, Personel il dışı yer değiştirme sonuçları 28 Temmuz Cuma günü açıklandı. Ancak Kararnameler henüz gelmedi. Bilgisi olan varmı. Kararnameler ne zaman gelir

SHAKIRA
Memur
03 Ağustos 2023 17:07
Bilgisi olan, Benim gibi tayin olanlar yardımcı olursa sevinirim. Kadrom : Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

fenogretmeniyim
Memur
03 Ağustos 2023 17:10

il içi yer değiştirmelerde valilikten kararnamaler çıktığı için hemen çıkıyor ama iller arası olunca biraz uzuyor işlemler. bakanlıktan geliyor kararnameler


SHAKIRA
Memur
03 Ağustos 2023 17:11
Kılavuzda bir hafta içinde Kararnameler valiliklere gönderilecek diye yazıyor. Acaba Kararnameler bakanlıktan çıktımı. Onu merak ediyorum
fenogretmeniyim, 2 saat önce

il içi yer değiştirmelerde valilikten kararnamaler çıktığı için hemen çıkıyor ama iller arası olunca biraz uzuyor işlemler. bakanlıktan geliyor kararnameler

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