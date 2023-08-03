399 Khk ile çalışan memur seçim istifa sonrası dönüşü hk.

Enerji Bakanlığı TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak memur statüsünde çalışmaktayım.28 Dönem Milletvekiliği seçimleri için istifa ettim. İstifa sonrası dönüş hakkımı kullanarak 10 TEMMUZ 2023 günü makam onayı ile kamuda yeniden atamam yapıldı. Tebliğ-tebellüğ belgesi ile imzalayarak ivedi olarak göreve başlamam gerekiyor. 12 Temmuz günü istirahat raporu alarak 1 ay heyet raporu ile yatıyorum. Kamuda yeniden atama "işe başlamama halinde" 657 sayılı kanunun 63. Maddesi "belge ispatlayacı sebepler nedeniyle işe başlama süresi 2 aya kadar bekleyebilir" denilmektedir. Şu an memur statüsüne değilim ve GSS primi ödemekteyim. Kurum fenne uygunluk yapılmak üzere hakem hastaneye sevk etti. Memur olmadığımdan ötürü ilgili mevzuat,
Sağlık Bakanlığı Rapor Usul ve Esasları İstirahat raporlarına itiraz işlemleri;
MADDE 37-
(6) Devlet memuru statüsü bulunanların raporları dışında sağlık raporlarına itiraz halinde
ortaya çıkacak giderler itirazda bulanan kişi veya kurumca karşılanır" denilmektedir.
Bu hüküm kararına göre hakem hastane ücreti tarafımca ödenip/ödenmemesi hususunda;
2.sorum ise, an itibarıyla memur statüsünde değilim ve GSS primi ödemekteyim. Kurum fenne uygunluk yapılmak üzere hakem hastaneye sevk etti. Memur olmadığımdan ötürü kamu kurumu aldığım raporu hakem hastaneye sevk yetkisi olup olmadığı hakkında tarafıma bilgi sahibi olan var mı?
Enerji Bakanlığı TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak memur statüsünde çalışmaktayım.28 Dönem Milletvekiliği seçimleri için istifa ettim. İstifa sonrası dönüş hakkımı kullanarak 10 TEMMUZ 2023 günü makam onayı ile kamuda yeniden atamam yapıldı. Tebliğ-tebellüğ belgesi ile imzalayarak ivedi olarak göreve başlamam gerekiyor. 12 Temmuz günü istirahat raporu alarak 1 ay heyet raporu ile yatıyorum. Kamuda yeniden atama "işe başlamama halinde" 657 sayılı kanunun 63. Maddesi "belge ispatlayacı sebepler nedeniyle işe başlama süresi 2 aya kadar bekleyebilir" denilmektedir. Şu an memur statüsüne değilim ve GSS primi ödemekteyim. Kurum fenne uygunluk yapılmak üzere hakem hastaneye sevk etti. Memur olmadığımdan ötürü ilgili mevzuat,
Sağlık Bakanlığı Rapor Usul ve Esasları İstirahat raporlarına itiraz işlemleri;
MADDE 37-
(6) Devlet memuru statüsü bulunanların raporları dışında sağlık raporlarına itiraz halinde
ortaya çıkacak giderler itirazda bulanan kişi veya kurumca karşılanır" denilmektedir.
Bu hüküm kararına göre hakem hastane ücreti tarafımca ödenip/ödenmemesi hususunda;
2.sorum ise, an itibarıyla memur statüsünde değilim ve GSS primi ödemekteyim. Kurum fenne uygunluk yapılmak üzere hakem hastaneye sevk etti. Memur olmadığımdan ötürü kamu kurumu aldığım raporu hakem hastaneye sevk yetkisi olup olmadığı hakkında tarafıma bilgi sahibi olan var mı?