Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ağustos 2023 17:53
Batı Batı tayinler
Arkadaşlar dilekçe vereli 45 gün oldu ne zaman acilanir duyum varmı

Nevol
Şef
03 Ağustos 2023 18:04
Bilinmiyor benim ki de iki ay oldu personelin işi bu değil mi devlet işler genel olarak ağır işliyor evet ama bu kadar mı ağır istifa dilekçesi yazılsa hemen kabul ederler ama bu işler böyle demek

polsirnak
Aday Memur
03 Ağustos 2023 18:43
45 gündür değerlendiriliyor bu nasıl iş anlamak mümkün dey
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