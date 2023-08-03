Batı Batı tayinler

Bilinmiyor benim ki de iki ay oldu personelin işi bu değil mi devlet işler genel olarak ağır işliyor evet ama bu kadar mı ağır istifa dilekçesi yazılsa hemen kabul ederler ama bu işler böyle demek

Bilinmiyor benim ki de iki ay oldu personelin işi bu değil mi devlet işler genel olarak ağır işliyor evet ama bu kadar mı ağır istifa dilekçesi yazılsa hemen kabul ederler ama bu işler böyle demek