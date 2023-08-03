Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 17:55
İl dışı atamada Ankaralıların yazanlar (beden eğt)
Arkadaşlar puanım 67. 40 tercihin 40ına da Ankara yazdım. 41. tercihi de açıp Ankara seçtim. Sizce gelir mi? Kimler kaç puanla başvurdu?

Alex10alec
Şube Müdürü
03 Ağustos 2023 18:34

Gelir Şereflikoçhisar ya da evren ilcesi


Ömer Oktay
Aday Memur
03 Ağustos 2023 18:44
Gelir mutlaka,şu an mebbiste tercihler görünmüyor di mi?

Feriduni
Şube Müdürü
03 Ağustos 2023 18:52
Hayır, görünmüyor.
Ömer Oktay, 17 dk. önce
Gelir mutlaka,şu an mebbiste tercihler görünmüyor di mi?
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