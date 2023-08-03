KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Ağustos 2023 18:06
TCDD resmi gazete

3 temmuz tarihindeki resmi gazetede TCDD altyapıya 98 hat bakım memuru alımına onay verilmesine rağmen hala alim yapilmadi ne zaman alım olur bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevap verirmisiniz.resmi gazetede memur yazıyor fakat hat bakım memurundan bahsediyor galiba


godfatherrr
03 Ağustos 2023 18:23

İnşallah hat bakım memurudur

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