Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 18:15
Komisyon
Slm... Arkadaşlar bu atama ile alakalı oluşturulan komisyonlar da kimler bulunuyor...bilgisi olan varsa cvp verebilir mi

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