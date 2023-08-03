Salavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bugün yaptığı açıklamadır.

Tam hali şöyle:

"Sokak röportajlarında izliyoruz. Doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var. Bu gençlerin vebali, günahı kimde? Bu kadar yıl okullarda ne öğreniyor bu gençler, din kültürü öğretmenleri ne yapıyor? Bunun vebali hepimize zarar verir."

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/haber/prof-erbastan-zor-soru-bu-genclerin-vebali-kimde-1776942.html

Aslında ilahiyat profesörü olan Ali ERbaş'ın bu soruyu önce kendine sorması lazım, o öğretmenler ilahiyat fakültelerinde yetişiyor, tarlada değil...

Esas konuya gelirsek; liseye kadar gelip besmele çekmeyi bilmeyen öğrenciler var. Eskiden okullarda en çok matematikçi, türkçeci, edebiyatçı görürdük, şimdi en çok din kültürü öğretmeni var. KPSS'de adını yazan atanıyor. Siyasetçilerin tabanı olan İHL ve İlahiyat mezunlarını devlet kadrolarıa yerleştirmek için gereğinden fazla alım yaparsanız, olacağı budur. Sonra diyorlar ki bu öğrenciler neden salavat bilmiyor... Ayrıca Din Kültürü Öğretmenleri genelde müdür oluyor, din öğretmekle falan ilgilenmiyorlar.

https://forum.memurlar.net/konu/2545724/okul-mudurlerinin-branslara-gore-dagilimi.html