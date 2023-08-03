Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ağustos 2023 18:53
Polislikte doğum lekesi lütfen yardım

Merhaba, polis olmayı düşünüyorum fakat kafamda doğuştan belli bi kısımda saç çıkmıyor ölü deri olarak geçiyor yaklaşık 2,3 santim büyüklüğünde bu polisliğe herhangi bi engel teşkil edermi sonuçta çalışma hayatında gözle görülür bi yerde olmıcak kafada kep olucağı için, eğer sorun teşkil ederse ameliyat olup dikiş izi bıraktırsam sadece yine aynı şekilde sorun teşkil eder mi?

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