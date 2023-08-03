KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Ağustos 2023 18:58
Açıköğretim sosyal hızmet

Arkadaşlar açıköğretim sosyal hizmetler okuyorum bu alanda açıktan okuduğum ıcın atamamın olmadığını dırekt elendıgımı okudum örgünde olmadığım ıcın bu doğru mu?bılgınız var mı bu konuyla ılgılı benim bulduğum merkezı atamada aldığın puan önemli açık veya orgun olduğun degıl


Adım Abdullah
Aday Memur
03 Ağustos 2023 19:38

devlette açık örgün ayrımı olmaz. herkes eşit hakka sahip


biochemical
Aday Memur
03 Ağustos 2023 19:44
Kim diyorsa yalan demiş
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