Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 19:24
İl dışından atanabilen var mı

Cidden merak ediyorum? Merkezde çalışan biriyim köy okulu yazdım yine de çıkmadı kime çıktı bu okullar


mina88
Aday Memur
03 Ağustos 2023 19:33

136 puanla doğuda kaldım.İstanbul kıymete binmiş tam ben tayin istediğim yıl


glorymanu
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 19:37

Bizim milleti taniyamamissin. Fiyatlar yukseldikce bir urune mala vs 4 nala saldirirlar. Kiralarin en yuksek oldugu yerlere resmen hucum etmisler 300 400 puanlilar.

mina88, 2 saat önce

136 puanla doğuda kaldım.İstanbul kıymete binmiş tam ben tayin istediğim yıl


Parsipal
Aday Memur
03 Ağustos 2023 19:40
Türkçe/318 Ankara/Keçiören

fatma6onan
Memur
03 Ağustos 2023 19:46

Yok...


ressamhan
Aday Memur
03 Ağustos 2023 19:49

Nasıl yani belli oldumu ki?

mina88, 2 saat önce

136 puanla doğuda kaldım.İstanbul kıymete binmiş tam ben tayin istediğim yıl


kruemmel
Memur
03 Ağustos 2023 19:51

Oldu hocam bi saat önce

ressamhan, 1 saat önce

Nasıl yani belli oldumu ki?


uca
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 19:53

İl dışı atama- Hatay puanları?


velocirapt4
Müsteşar Yardımcısı
03 Ağustos 2023 19:55

İstanbul'da açık çoktu hocam. Tercihler tutmadığı için mi olmadı yoksa İstanbul puanınızın üstünde mi kapattı? İstanbul bu kadar değerli olduysa tercih edilen iller kaçla kapattı?

mina88, 2 saat önce

136 puanla doğuda kaldım.İstanbul kıymete binmiş tam ben tayin istediğim yıl


mina88
Aday Memur
03 Ağustos 2023 20:04

Hocam mesela beykoza göreve 2004 te başlayan biri atanmış.Bu seneyi beklemiş herhalde.sultanbeyliye 198 puanlı biri atanmış .Silivriye 571 puanlı biri.Ben çoğunlukla İstanbul yazdım.Buna rağmen gelmedi.Önceki yıllardan biliyorum 50 puanla bile atanan vardı il dışıyla

velocirapt4, 1 saat önce

İstanbul'da açık çoktu hocam. Tercihler tutmadığı için mi olmadı yoksa İstanbul puanınızın üstünde mi kapattı? İstanbul bu kadar değerli olduysa tercih edilen iller kaçla kapattı?


velocirapt4
Müsteşar Yardımcısı
03 Ağustos 2023 20:07

Hakkınızda hayırlısı olsun hocam. Bizim okulda Büyükçekmece deydi. 4 açığımız vardı ama dolmamıştır


osimosi
Şef
03 Ağustos 2023 20:09

Manisa Demirci'ye atandım İstanbul Bağcılar'dan.


geronimooo
Aday Memur
03 Ağustos 2023 20:25

KONYA/DERBENT - Derbent Halk Eğitimi Merkezi Hizmet Puanı : 414 Hizmet Süresi : 8224 Göreve Başlama


Alex10alec
Şube Müdürü
03 Ağustos 2023 20:38

Ankara'nin puanları neden bu kadar yüksek 400 ,370,368 puanla yerleşen olmuş


kruemmel
Memur
03 Ağustos 2023 20:49

Atama puan listesi yayınlandı mı acaba sivasın köyüne bile gidemedim kaç puanla kapattı acaba

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