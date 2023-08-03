Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 19:26
Memur emeklileri maaş ve ikramiye
Daha önce bununla ilgili başlık açmıştım, bugün itibariyle sgk nın 4c emekli maaş hesaplama sisteminde rakamlar yüzde 25 artışa göre güncellendi.

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