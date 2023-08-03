Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Becayiş istiyor
03 Ağustos 2023 20:31
İl dışı ingilizce 2023

Kaç puanlarla atandınız acaba


nevin_meltem
Memur
03 Ağustos 2023 20:45

Ben de çok merak ediyorum hocam özelikle Ankara'da puanlar ne durumda acaba


kruemmel
Memur
03 Ağustos 2023 20:47

141 ile Sivas'a atanamadım istediğim okula gidenin puanı 290


sinelt
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 20:58
Ben 265 puanla antalya yazdım çıkmadı hocam. Yazdıklarım içinde en düşük puan 271 Akseki.

impatient112
Şef
03 Ağustos 2023 21:00

İzmir'e gitmek hayal. Gelecek sene bu zamanlar maksimum 293 puanım olur ama ya ben daha okula başlamadan ya da ilkokul öğrencisiyken göreve başlayan kişiler doldurur nasılsa. Buna bir önlem alınmalı. Gidenlerin yaşına bakılmaksızın 1 sene çalışması sağlanmalı ve tayin olanların hizmet puanı sıfırlanmalı. Yoksa onlar keyfine göre tayin isterken bizler madur olmaya devam edeceğiz.

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