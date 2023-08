Arkadaşlar çok önemli bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. İl dışı tayinim çıkmadı. Şubatta eş durumu yapmaya karar verdik çocukların okulu yarım dönem kalmasın diye şöyle Bi çözüm düşündük. Yarım dönem ücretsiz izin alabilir miyim ilk sorum? İkinci ve en önemli sorum da şu. Eşim İstanbul da çalışıyor şu an. Tayin antalya ya isteyeceğiz. Eşim Kasım ayında işinden ayrılsa ve antalya da sigorta girişi yapılsa ocakta eş durumu isteyebilir miyim? Yani eşimin sigortası antalya da başladıktan sonra belli bir süre geçmesi gerekiyor mu 1 sene vs gibi? Bu konuda kılavuz yönetmelik vs paylaşabilirseniz benimle sevinirim. Son sorum da olur da okul çok açılmazsa ve çıkmazsa tayin il emri ya da ilçe emri kesin oluyor mu? Yani eş durumuyla gidememe durumum var mı?

