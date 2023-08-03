Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 20:50
Eş durumu
Arkadaşlar çok önemli bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. İl dışı tayinim çıkmadı. Şubatta eş durumu yapmaya karar verdik çocukların okulu yarım dönem kalmasın diye şöyle Bi çözüm düşündük. Yarım dönem ücretsiz izin alabilir miyim ilk sorum? İkinci ve en önemli sorum da şu. Eşim İstanbul da çalışıyor şu an. Tayin antalya ya isteyeceğiz. Eşim Kasım ayında işinden ayrılsa ve antalya da sigorta girişi yapılsa ocakta eş durumu isteyebilir miyim? Yani eşimin sigortası antalya da başladıktan sonra belli bir süre geçmesi gerekiyor mu 1 sene vs gibi? Bu konuda kılavuz yönetmelik vs paylaşabilirseniz benimle sevinirim. Son sorum da olur da okul çok açılmazsa ve çıkmazsa tayin il emri ya da ilçe emri kesin oluyor mu? Yani eş durumuyla gidememe durumum var mı?

sinelt
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 20:57
Bir sorum daha var bu arada ücretsiz izinde olmam eş durumu başvurusu yapmama engel olur mu?

melcea
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 21:13

Ucretsiz izin alabilirsiniz. Esinizin belli bir sure o ilde calismasi gerekmiyor. Son 2 yilda 360 gun sigortasi olmasi ve tayin isterken calisiyor olmasi gerekiyor. Il emri kesin degil. Ozellikle Subat es durumunda il emri verilmiyor. Ucretsiz izinde tayin isteniyor. Dilekce yazilmasi lazim diye hatirliyorum. Bu konunun ayrintisini bilmiyorum.


sinelt
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 21:16
Cevap için teşekkür ederim hocam. Son 2 yılda 365 gün şartı tutuyor. O ilde ne kadar olması lazım diye emin olamamıştım sadece. Dilekçe hangi konuyla ilgili yazmam gerekiyor o kısmını anlayamadım sadece.
melcea, 4 dk. önce

Ucretsiz izin alabilirsiniz. Esinizin belli bir sure o ilde calismasi gerekmiyor. Son 2 yilda 360 gun sigortasi olmasi ve tayin isterken calisiyor olmasi gerekiyor. Il emri kesin degil. Ozellikle Subat es durumunda il emri verilmiyor. Ucretsiz izinde tayin isteniyor. Dilekce yazilmasi lazim diye hatirliyorum. Bu konunun ayrintisini bilmiyorum.

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