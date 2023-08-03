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Editörler : Lanet


03 Ağustos 2023 21:08
HP Laser 107A Yazıcım Silik Çıkartıyor

Herkese merhaba. Ofisime geçen ay HP 107A yazıcı aldım. Çok güzel işimi görüyordu ama son 2 gündür silik çıkartıyor. Özellikle siyah renklerde. Sizce sebebi ne olabilir? Çözüm bilen var mı?

Birkaç arkadaşıma sordum, toner bitiyordur dediler. Bunu doldurtabiliyor muyuz? Bir de muadilleri varmış herhalde. Onları tercih etmeli miyim? Şu site https://dcptoner.com tavsiye edildi ama bilen, deneyen, alan var mı?

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