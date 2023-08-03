CTE görevde yükselme acil

Arkadaşlar ikm yim, ikbm için sınava girdim, sınavım gayet güzel geçti, uzun süredir hazırlanıyorfum, lakin feragat etme yokmuş, bu hayat pahalılıginda nasıl başka bir şehre gidip ev tutabilirim bilmiyorum, yedekde olsaydı keske, sözlüye girmeyi düşünmüyorum, ya kazanıp istediğim sehir olmazsa altından kalkamam, bu konuda ne düşünüyorsunuz. Benim durumumda olan varmı

Arkadaşlar ikm yim, ikbm için sınava girdim, sınavım gayet güzel geçti, uzun süredir hazırlanıyorfum, lakin feragat etme yokmuş, bu hayat pahalılıginda nasıl başka bir şehre gidip ev tutabilirim bilmiyorum, yedekde olsaydı keske, sözlüye girmeyi düşünmüyorum, ya kazanıp istediğim sehir olmazsa altından kalkamam, bu konuda ne düşünüyorsunuz. Benim durumumda olan varmı