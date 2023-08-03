Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ağustos 2023 21:45
Tecil
Önlisans mezunuyum. Tecilim 2024'te bitiyor. Bu sene 4 yıllık açıköğretim üniversite okusam tecilim uzar mı?

Umut0621
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 23:15
Evet uzar
Toplam 1 mesaj

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