Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 22:18
BOŞANMA TAYİNİ

arkadaşlar merhaba. Atanalı 1.5 sene oldu yeni kadroya geçenlerdenim eşim emniyet mensubu eş tayini ile izmire gelmiştim boşanma aşamasındayız boşanma sonrasında ailemin yanına tayin isteyebilirmiyim illa 3 senemin mi dolması gerekir ? Kadroyu nisan ayında aldım teşekkür ederim

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