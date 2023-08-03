Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 22:36
MEMUR-SEN(SAĞLIK-SEN) OCAK 2024 ZAM TEKLİFİ

Memur-Sen(Sağlık-Sen) ocak 2024 ten haziran ayına kadar toplamda %45 zam talebinde bulunmuş. Temmuz enflasyon verisi açıklandıktan sonra aralık 2023 e kadar enflasyon hiç değişmese bile ocak 2024 her şeye %54 üzeri enflasyondan dolayı zam gelecek. Durum değerlendirmesi yapın lütfen. Memur-Sen(Sağlık-Sen) enflasyonun bu kadar hızlı artacağını göremedi mi ya da kadrolarında bulunan *Uzman* lar bunu hesaplayamadılar mı Hesaplayamıyorlarsa neden sendikada görev alıyorlar. Memur için talep edilen tutarın güncellemesini yapacaklar mı. Ricam sadece Sağlık-Senli arkadaşlar yorumlasın çünkü hayatımızın geri kalan maddi kısmını onlar etkiliyor.

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