Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 22:52
Eş durumu tayini
Merhaba eşim milli eğitim bakanlığında öğretmen İstanbuldan orduya tayini çıktı. Ben de Çağlayan adliyesinde katibim eş durumundan tayin isteyeceğim. Sizce dilekçe verirken nelere dikkat etmeliyim. Tecrbulerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

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