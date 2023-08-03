Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 23:15
Alt Bölge mi Eğitim Tayini mi?

Arkadaşlar merhaba Ankarada hemşire olarak çalışıyorum,bu sene yksye girdim ama sıralamam çok iyi değil Ankara C bölgesinde Muğla ve Aydın da C bölgesinde ikisinden birini yazsam gelme olasılığı var mı sizce D bölgesinde olan Antalya?yı yazsam kesin gelir diyorlar.

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