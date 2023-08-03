KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ağustos 2023 23:34
asem intibak

Asem intibak süreci hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen psikolojik ve fiziksel olarak ne gibi zorluklar oluyor konuştuğum çoğu kişi farklı şeyler söyledi psikolojik olarak ne tür baskılar oluyor

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