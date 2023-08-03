Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


03 Ağustos 2023 23:58
EKPSS'den atanmak benim için olumlu mu olur yoksa olumusuz mu?

Merhaba, ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum ve bipolar bozukluk tanım var. Geçen sene KPSS ye girdim ve 6 puanla kaçırdım bu pazar son oturum ÖABT'ye gireceğim, umarım atanırım. Ailemle anlaşamıyorum, sürekli kavga ediyoruz ve ağır tehditler yiyorum. Daha fazla onlarla yaşamak istemiyorum. KPSS olmazsa EKPSS'de şansımı denemeyi düşünüyorum ama psikiyatrik durumumun okul ve çevre tarafından bilinmesi benim için kötü mü olur bilemiyorum, bu konuda çekincem var. Deneyimi olanlar yol gösterirse sevinirim.

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