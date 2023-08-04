Rica etsem bakarmısınız

merhaba,

1)Aynı yıl içerisinde hem ekpss hem de genel kpss ye girilebilirmi giren var mı net olarak yazabilirmi?

2)peki en az %40 engel oranına sahip biri normal kpss den bir kuruma atandığında ,yerleştiği kurum için tekrar sağlık kurulu na girip rapor alma safhasında , mevcut engelli raporu sorun teşkil eder mi?

sınava hazırlanma safhasında rahatsızlanıp kalp ameliyatı olan arkadaşım için açıyorum konu başlığını ,rica etsem ilgilenirmisiniz?