Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


04 Ağustos 2023 00:23
Rica etsem bakarmısınız

merhaba,

1)Aynı yıl içerisinde hem ekpss hem de genel kpss ye girilebilirmi giren var mı net olarak yazabilirmi?

2)peki en az %40 engel oranına sahip biri normal kpss den bir kuruma atandığında ,yerleştiği kurum için tekrar sağlık kurulu na girip rapor alma safhasında , mevcut engelli raporu sorun teşkil eder mi?

sınava hazırlanma safhasında rahatsızlanıp kalp ameliyatı olan arkadaşım için açıyorum konu başlığını ,rica etsem ilgilenirmisiniz?

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