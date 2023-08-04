Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 00:40
Peam 8 tahmini sizce ne zaman yayımlanır
Gereksiz boş yorum yapmayın lütfen dayın yoksa girmeyin falann dayımız olsa ogrenirdik.

Ma1ç
Aday Memur
04 Ağustos 2023 00:43
Düzeltme Paem

yinemiamcalar
Memur
04 Ağustos 2023 00:53

500dis alım yazısı geldi meslek içi zor

Toplam 2 mesaj

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