Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 01:25
Derece ve Kademe ilerlemesi

Değerli meslektaşlarım bir sorum olacak. Bilgisi olan veya deneyimini paylaşmak isteyen varsa müteşekkir olurum.

Hem lisede hem de üniversitede hazırlık okudum. Hazırlık okuduğum lisans bölümünden değil de hazırlık okumadığım ama 5 yıllık bölümümden göreve başladım.

Lise hazırlık için +1

Üniversite hazırlık için +1 (bu bölümün atandığım meslekle ilgisi yok inş müh)

Bölümüm 5 yıl olduğu için +1 kademe ilerlemesi alabilir miyim?

Ve özel sektörde 1850 gün öğretmen olarak sigortalılığım var.

Bu durumda 7/1 den mi başlarım direkt?


NesliEla
Memur
04 Ağustos 2023 01:29
Hocam hem lise hem üniversite hazırlım okumuştum bende. Derece ilerlemesinde sadece bir tanesini saydırabiliyosun demişlerdi ilk atandığım okulda. Sadece bir derece aldım ama diğer sorduklarınızı bilmiyorum

matemkogr
Aday Memur
04 Ağustos 2023 01:33

Saydırmadığınızı tayin olduğunuz ilde tekrar denediniz mi?

NesliEla, 2 saat önce
Hocam hem lise hem üniversite hazırlım okumuştum bende. Derece ilerlemesinde sadece bir tanesini saydırabiliyosun demişlerdi ilk atandığım okulda. Sadece bir derece aldım ama diğer sorduklarınızı bilmiyorum

kimyacı06
Aday Memur
04 Ağustos 2023 01:40
Hazırlık olarak sadece birinden 1 kademe, lisans 5 yıl olduğu için de 1 kademe alırsınız diye biliyorum hocam. Özelde çalıştıklarınızı göreve başladıktan sonra hizmet birleştirme ile 2/3 ü olacak şekilde derece ve kademe ilerlemesi yapabiliyorsunuz.

kimyacı06
Aday Memur
04 Ağustos 2023 01:44
Ben lisansta hazırlık okumadım ama lisede okudum, 1 kademe aldım. 5 yıllık lisans süresi için de 1 kademe aldım. 9/1 den başlayıp Özelde calistigim 11 yıl için de hizmet birleştirme yaptım.
kimyacı06, 2 saat önce
Hazırlık olarak sadece birinden 1 kademe, lisans 5 yıl olduğu için de 1 kademe alırsınız diye biliyorum hocam. Özelde çalıştıklarınızı göreve başladıktan sonra hizmet birleştirme ile 2/3 ü olacak şekilde derece ve kademe ilerlemesi yapabiliyorsunuz.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışı atama 2023meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekSamsun-atakum'a mazaret ataması?Ders paylaşımıOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miDeprem Tazminatı Bilgilendirmesiİl dışından atanabilen var mıSalavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?İl milli eğitim onayİl dışı Başvuru Ekrani

Sözlük

microcelebrity 1 dalgınlığıma gelmiş 1 meraksız insanlar 3 ördek sendromu 1 sarhoşken sızıp kalmak 1 siftah 2 çay simit 5 güne bir söz bırak 2 sınırları çizmek 2 yıldız tilbe 1

Son Haberler

TBMM'den sınav duyurusu yapıldıTSK'ya ait atama kararnamesi yayımlandıPara karşılığı sınav notlarını değiştiren memurun atılmasına onay4 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıAdana Demirspor ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.