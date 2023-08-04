Derece ve Kademe ilerlemesi

Hocam hem lise hem üniversite hazırlım okumuştum bende. Derece ilerlemesinde sadece bir tanesini saydırabiliyosun demişlerdi ilk atandığım okulda. Sadece bir derece aldım ama diğer sorduklarınızı bilmiyorum

Hocam hem lise hem üniversite hazırlım okumuştum bende. Derece ilerlemesinde sadece bir tanesini saydırabiliyosun demişlerdi ilk atandığım okulda. Sadece bir derece aldım ama diğer sorduklarınızı bilmiyorum