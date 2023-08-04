E-MBA Kamuda geçerli mi?

Merhaba arkadaşlar bazı üniversiteler uzaktan öğretim şeklinde elektronik yüksek lisans programları açıyor. Diplomaların yüz yüze diplomayla birebir aynı statüde olduğunu ve YÖK onaylı olduğunu söylüyorlar. Acaba bu diplomaları memuriyette kademe ilerlemesi için de kullanabilir miyiz?

Merhaba arkadaşlar bazı üniversiteler uzaktan öğretim şeklinde elektronik yüksek lisans programları açıyor. Diplomaların yüz yüze diplomayla birebir aynı statüde olduğunu ve YÖK onaylı olduğunu söylüyorlar. Acaba bu diplomaları memuriyette kademe ilerlemesi için de kullanabilir miyiz?