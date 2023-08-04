Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 01:53
Es tayini hakkinda bilgisi olanlar var mi
Merhaba, esim polis (erkek), ben memur ya da öğretmen herhangi bir mesleğe atandigim takdirde, esimin benimle 1 kere hakkı var onu biliyorum fakat mesela ben mesleğe başladım gittim girişimi yaptırdım esim yanıma hemen benimle ayni anda, hangi dönemde olursa olsun tayin alabilir mi?

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