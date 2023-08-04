Es tayini hakkinda bilgisi olanlar var mi

Merhaba, esim polis (erkek), ben memur ya da öğretmen herhangi bir mesleğe atandigim takdirde, esimin benimle 1 kere hakkı var onu biliyorum fakat mesela ben mesleğe başladım gittim girişimi yaptırdım esim yanıma hemen benimle ayni anda, hangi dönemde olursa olsun tayin alabilir mi?

Merhaba, esim polis (erkek), ben memur ya da öğretmen herhangi bir mesleğe atandigim takdirde, esimin benimle 1 kere hakkı var onu biliyorum fakat mesela ben mesleğe başladım gittim girişimi yaptırdım esim yanıma hemen benimle ayni anda, hangi dönemde olursa olsun tayin alabilir mi?