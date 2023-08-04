Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 02:01
Meb ve ildışı !

Aynı iklim aynı hikaye.İl dışıyla yer değiştirmek imkansız hâle geldi.Ne yani 10 yıl çalıştıktan sonra tekrardan köylere gidip tekrar merkezlere mi gelelim.İlk atamada bize açılan yerler ildışından daha iyi.Meb tamamen kendisini de bizi de çöp yığınına dönüştürdü.Buna dur dememiz gerekir!

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