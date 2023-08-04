Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 03:04
Eğitim tayini

Arkadaşlar ben sağlık yönetimi açıköğretim programından mezun oldum ve hastane sistemine de bunu işlettim. Şimdi tekrar sağlık yönetimini örgün eğitim olarak tekrar yazıp eğitim tayini istemeyi düşünüyorum üniversite ile görüştüm kaydınızı alırız bizim açımızdan sorun yok ama bakanlık kabul eder mi onu bilemeyiz dediler. Bu konu hakkında bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi. Şimdiden teşekkürler

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