Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 05:41
Ortak Nakliye

Arkadaşlar il dışı atama sonucunda taşınacak olup ortak nakliye arayanlar buraya yazarsa belki birimizin işi görülür.

İstanbul?dan Ankara?ya ortak nakliye arıyorum.


Parsipal
Aday Memur
04 Ağustos 2023 07:44
Hocam hayırlı olsun. Ben varım ama ne zaman ev bulur da taşırım evi bilemiyorum. Sizin planınız ne
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