Görüş, öneri

Merhaba,

değerli polis abilerim veya adaylar ben şu an aktif olarak sağlık bakanlığında atanmış tıbbi sekreter olarak çalışmaktayım 30.dönem pomem sınavlarına girdim kazanmam halinde sizce polisliğe geçmelimiyim iyi ve kötü yönleriyle ilgili önerileriniz nelerdir

bu arada polislik çocukluktan beri istediğim bir meslekti fakat bir türlü sınav aşamalarına çağırılamamıştım