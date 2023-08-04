Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 08:29
Görüş, öneri

Merhaba,

değerli polis abilerim veya adaylar ben şu an aktif olarak sağlık bakanlığında atanmış tıbbi sekreter olarak çalışmaktayım 30.dönem pomem sınavlarına girdim kazanmam halinde sizce polisliğe geçmelimiyim iyi ve kötü yönleriyle ilgili önerileriniz nelerdir

bu arada polislik çocukluktan beri istediğim bir meslekti fakat bir türlü sınav aşamalarına çağırılamamıştım


Kemiksizet
Aday Memur
04 Ağustos 2023 08:41
geçebilirsin gardiyan veya bekçilikten hallice

Memurhaps
Şef
04 Ağustos 2023 08:42
Bence geçmemelisin maaş ne kadar orada eklerler beraber

TheSantral
Aday Memur
04 Ağustos 2023 09:54

26bin

Memurhaps, 2 saat önce
Bence geçmemelisin maaş ne kadar orada eklerler beraber

Memurhaps
Şef
04 Ağustos 2023 10:02
Şöyle anlatayım Hocam ben geçmemeni tavsiye ederim Neden dersen polislikte mesai saatleri bazen belli değil bir ucu falan değilsen içlerde Çalışmıyorsan ek görevi çok. Mesleğin değerini yerlere atmışlar. Sendika hakkı yok. Daha bir sürü sorun var. Artık büyükşehirlerde geçinmekte zor
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