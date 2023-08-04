Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 09:03
Eğitim Tayini Kadrolu Hemşire

Arkadaşlar 1.5 senedir hemşireyim kadroya geçtim. Eğitim tayini yapabilir miyim? Süresi nedir? Resmi yazıyı da bulamadım, bu konuda yönetmeliğe hakim olan biri yardımcı olabilir mi?

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