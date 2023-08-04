Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 09:30
TYP Kapsamında Çalışanlar Okul Açılmadan Göreve Başlayacaklar mı

Bu kapsamda okula verilen elemanlar gerçekten okullarda cansuyu oluyorlar bu güzel bir çalışma.Açık söyliyeyim bu çalışanlar olmasa okul yaşanacak alan olmaktan çıkar.Peki sorun ne sorun şu bu işkur çalışanları neden 1 Eylülde okulda olmaz.Çok mu zor çaresiz bir işmi.Buradan yetkililere sesleniyoruz bir iyilik yapacaksanız yüzlerce öğrenciye öğretmene bu çalışanları bir eylülde okullara başlatın lütfen.Okulun eğitim öğretime hazırlanması yıkanıp temizlenmesi bu tarihlerde olur okul başlamadan olur.Hatta Ağutosun son haftası başlatın mümkünse.Kasımda vereceğiniz bir elemanın bir faydasıda gereğide yoktur vermeyin daha iyi.

Çok Yazılan Konular

İl dışı atama 2023meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekSamsun-atakum'a mazaret ataması?Ders paylaşımıOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışından atanabilen var mıDeprem Tazminatı BilgilendirmesiSalavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?İl milli eğitim onayİl dışı Başvuru Ekrani

Sözlük

yol 1 sinir bozucu insan 4 Halka Arz 1 sakal 2 ateizm 1 puslu.a.y.n.a 2 yozgat 31 kaşları kaldırıp indirmek 1 ölüm 1 yorgun mermi 2

Son Haberler

KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacakBrent petrolün varil fiyatı 85,19 dolarBorsa güne yükselişle başladıMİT PKK'nın kurye sorumlusunu Sincar'da etkisiz hale getirdiYargıtay'dan işçi alacaklarına dair emsal karar

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.