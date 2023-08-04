KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2023 09:31
Kpss 2024-dershane

Ankarada 2024 dönemi için öğretmenlik alanı ile dershane düşünüyorum. Fiyat ve tavsiye bilgisi alabilir miyim

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Yeni atanan öğretmenlere 1 tane çok kritik bir tavsiye vereceğim.Kurum bazlı liste?8 Mayıs'ta atandım. Şu an askerdeyim.2023 öğretmen yardım, bilgi almak istiyorum

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