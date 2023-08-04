Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 10:22
4D mi 4B mi

Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığı 4d kamu işçisi güvenlikmi yoksa iletişim bakanlığı 4b sözleşmeli personeli güvenlik mi karar veremedim ikisinide aynı anda kazandım birini seçmem lazım kararsızım bu konuda bilgileri olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi.


E.Kayı Han
Editor
04 Ağustos 2023 10:37

İşçi olmak her zaman daha iyi. Hiç düşünme işçiliği seç. Kafan rahat olur evrakla falan uğraşma derdinde olmaz.

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