KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 10:44
Kamu yönetimi nasıl atanır?

Ben kamu yönetimi mezunuyum. Devlet memuru olmak için hangi kpssden sınava girmem gerekli. Yani sınav konularına bakıyorum bi sitede anayasa siyaset bilimi vs yazarken direğinde genel yetenek fln yazıyor. Kamu okumuş birisi nasıl bir yol izlemeli. Kpssden herhangi bir memurluğa atanmak için soruyorum.

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