KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ağustos 2023 10:52
4D mi, 4B mi?

Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığı 4d kamu işçisi güvenlikmi yoksa iletişim bakanlığı 4b sözleşmeli personeli güvenlik mi karar veremedim ikisinide aynı anda kazandım birini seçmem lazım kararsızım bu konuda bilgileri olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi.

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