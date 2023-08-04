Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 10:58
4/B Teknik Destek Personeli 3+1 sonunda hangi kadro olacak
Destek personeli olarak mobilya bölümündeyim 3+1 sonunda kadrom ne olacak teknisyen mi hizmetli mi

cemcet661
Aday Memur
04 Ağustos 2023 12:26
Hizmetli diye biliyorum
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