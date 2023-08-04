Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


04 Ağustos 2023 11:05
Bakanlık kura ile işçi alımı
Bakanlığın iskur ile kpss olmadan kura ile aldığı işçiler kadrolu işçi ki acaba

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