Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 11:21
Ağustos maaşı

Merhaba.

Seyyanen zam icraya dahil edilecek mi?


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
04 Ağustos 2023 11:23
Evet maaşa dahil olan bir kalem olduğu için icra kesintisi olur.

debug
Genel Müdür
04 Ağustos 2023 11:30

icra yazınızda ek ödemeler yazıyorsa kesilir.

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