Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 11:39
Lise matematik samsun mazeret tayini

Merhabalar. Önümüzde hafta mazeret tayinlerine başvurular başlıyor. Samsun u tercih edeceğim. Eşim burada görev yapıyor ve atakumda kurulu bir düzenimiz var. Daha öncesinde eş durumu yapan arkadaşlarım sadece merkez okulları yaz ağustos döneminde il emri verilmediği hiç olmadı diyorlar. Bu sene il emri verilmeme şansı var mı? Böyle bir risk almaya değer mi? Yardımcı olabilir misiniz hocalarım:)

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