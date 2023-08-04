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Editörler : oto-danisman-expert


04 Ağustos 2023 11:39
Büyükşehir Belediyesi kamyonu aracima carpti ne yapabilirim?

Ankara buyuksehir belediyesine ait is makinesi kamyonu seyir halindeyken aracima carpti. Trafik raporuna gore &#8453;100 karsi taraf kusurlu cikti. Aracim suanda expertiz inceledi ve perte cikarmak icin ihaleye sunmus. Bana dedikleri aracin 500 bin lira ise 120 bin lirasini sigorta olarak biz verecegiz birde aracini o halde kim satin alirsa 200-250 binde oradan veririz geri kalaninida mahkemeye acarak alabilirsin dediler avukatim da aynisini soyledi. Benim sorum şu Ankara buyuksehir belediyesinin iş makinesi kamyonlari kaskolu mudur? (kaza sirasinda sofor gelip kaskolu aracimiz dedi diye hatirliyorum) Kaskolu ise ege geri kalan o farki mahkemeye felan basvurmadan kasko oder mi

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