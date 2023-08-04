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Editörler : ecoekonomist


04 Ağustos 2023 11:44
Halka arz

KLSER Halka Arz Sonrası Beklentileri Karşılıyor! Dev Hissede Tavan Serisine Devam!

https://parafesor.net/klser-halka-arz-sonrasi-beklentileri-karsiliyor-dev-hissede-tavan-serisine-devam

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