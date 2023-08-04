Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 11:53
Aile Sağlığı Personellerine Seyyanen Zam
Merhabalar aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hemşire ya da da ebelere seyyanen zam yatmayacağı söyleniyor bu ne kadar doğru bir bilgi acaba?

Çok Yazılan Konular

2023 Haziran iller arası ckysye düşen var mı?Polis esi sark tayini icin es durumuÇkys Zulmü Üniversite TercihTıbbi Sekreter Görev Yeri ÖnerisiEş durumu tayini Çksy marmaris e atanan var miSağlık bakanlığı gebelikte nöbetÜst öğrenim ile ilgili bilgi

Sözlük

Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 13 kanunla muhabbet 2 leylak 1 siftah 2 dalgınlığıma gelmiş 1 sinir bozucu insan 4 şu an çalan şarkı 3 microcelebrity 1 semizotu 2 gül suyu 3

Son Haberler

Sosyal medyadaki röportajda uyuşturucu sattığını söyleyen kişi yakalandıİstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıDiyarbakır'da 16 bin 466 depremzede kira yardımı alıyorInstagram'dan spam mesajlara önlem: Artık mesaj istekleri sınırlandırılacakAltının gram fiyatı 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.