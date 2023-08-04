Aile Sağlığı Personellerine Seyyanen Zam

Merhabalar aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hemşire ya da da ebelere seyyanen zam yatmayacağı söyleniyor bu ne kadar doğru bir bilgi acaba?

Merhabalar aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hemşire ya da da ebelere seyyanen zam yatmayacağı söyleniyor bu ne kadar doğru bir bilgi acaba?