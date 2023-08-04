Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 12:17
İLLER ARASI AYRILIS ZAMANI

Haziran 2023 isteğe bağlı iller arası tayin sonucuna göre Bugün 4 Ağustos itibariyle zimmete düştüm yönetimle konuşmustum 18 Ağustos ayrılışımı planladık nöbet listemde ona gire hazırlandı

Özetle zimmete düştükten sonra ayrılış için tanınan süre maksimum 30 gün de mi

Ben 18 i ayrılış yapacam zaten yani 2 hafta sonra beni bu konuda bı aydinlatir misiniz teşekkürler

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