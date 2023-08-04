Bakan ve CB söylemlerine rağmen mülakat

Eski bakanın söylemi ve cumhurbaşkanımızın mülakat olmayacak söylemlerine rağmen gys de sözlü mülakat olması çok saçma değil mi

Eski bakanın söylemi ve cumhurbaşkanımızın mülakat olmayacak söylemlerine rağmen gys de sözlü mülakat olması çok saçma değil mi