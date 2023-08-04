Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 12:55
Bakan ve CB söylemlerine rağmen mülakat
Eski bakanın söylemi ve cumhurbaşkanımızın mülakat olmayacak söylemlerine rağmen gys de sözlü mülakat olması çok saçma değil mi

difficulties
Aday Memur
04 Ağustos 2023 13:02

:))


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
04 Ağustos 2023 13:12

hatta demiştiki; fakir askerlik yapacak, zengin parasını verecek. Yok öyle, benim vicdanım kabul etmez de demişti.

Hatta bu fakir bu görevdeyken brunson murunson alamazlar da demişti.

Hatta iscveç norveç vesaire Kur'an'a saygısızlık etti, ben bu görevdeyken natoya giremezler de demişti.

Birde bacanla beraber şimşek halkbankı mı ne soymuş, soymaya mı kalkmış öyle bişey olmuş, onu da dediydi.


hande911
Aday Memur
04 Ağustos 2023 13:15
Hocam onun yeri burası değil ben sadece başkanlığın cumhurbaşkanımızın sözünün yere düşürmemesi gerektiğini beyan ediyorum
Toplam 3 mesaj

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