Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 13:02
Eş durumu süreci hakkında

Hocalarım merhabalar. ben ve nişanlım il dışı tercihi yaptık, doğuda ücra yerdeyiz yıllardır, gidelim diye benzer yerleri yazdık ikimize de farklı iller geldi. Biz bu hafta nikah yapsak yapabilir miyiz süreç nasıl işliyor ? İL DIŞI geldiği için eş durumuna başvuramayacagını okudum, tercihini iptal edebilir miyiz ? bu işlemler eş durumu tayinine kadar yetişir mi ? Bilgisi olanlar ya da bu durumu yaşayanlar Lütfen yardımcı olabilir mi. Teşekkür ediyorum şimdiden..


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
04 Ağustos 2023 13:08

Aynı dönem iki çeşit atama kabul etmiyorlar.

Nikah cüzdanınızın fotokopisini ekleyip evlendiğimden dolayı bulunduğum yerde kalmak istiyorum, il dışı atamamın iptalini arz ederim diye dilekçe yazın verin,

ilişik kesmediğiniz sürece aynı yerinizde kalmanız muhtemel...


impatient112
Şef
04 Ağustos 2023 13:12

Hocam belgelerin en son teslim tarihine kadar nikah kıyıp başvuru yapabilirsiniz. Kim il dışı geldiği için tayin isteyemez dediyse yalan söylemiş. İsteyebilirsiniz.


RafaNadal
Aday Memur
04 Ağustos 2023 13:15

hocam şimdi okudum, eşlerden biri iptal ettirmediği sürece hem il dışı hemde eş durumu yapamıyormuş. Birimizin il dışını onaylatıp diğerinin iptal ettirip eş durumu yapması gerekiyor. tabi bunlar 1 haftaya sığar mı bilmiyorum.. Bilgi kirliliği cok fazla bu konuda.

impatient112, 1 saat önce

Hocam belgelerin en son teslim tarihine kadar nikah kıyıp başvuru yapabilirsiniz. Kim il dışı geldiği için tayin isteyemez dediyse yalan söylemiş. İsteyebilirsiniz.


majesteleri7
Şef
04 Ağustos 2023 13:50

Bilmiyosanız bu işlere hiç bulaşmayacaksınız.çocuk oyuncağı mı bu? o olmadı onu iptal etsem nikahı ne zaman kıysam eş durumu nasıl yapsam vay yavrum vay okumuş adamların haline bak

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